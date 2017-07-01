الـ LBCI توضح...

هنا الفرق بين الوزيرين

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LBCI News Lebanon

ورد بمقدمة النشرة المسائية ليوم السبت 1-7-2017 ان وزير الأشغال يحاول التفلُّت من القوانين المرعية الإجراء، فيطلب في مذكِّرة إدارية أنْ يُبلَّغ لحظة وصول مفتشين إلى وزارته والصحيح ان الوزير المقصود هو وزير الزراعة غازي زعيتر تماما كما ورد في التقرير بالنشرة نفسها فإقتضى التوضيح.



وللتذكير ولضمان وصول الصورة كاملة، فإن اول مذكرة ادارية اصدرها وزير الاشغال يوسف فنيانوس فور وصوله الى وزارته قضت بأن يدخل موظفو التفتيش من دون اي اذن من اي احد الى وزارة الاشغال، وهنا الفرق بين الوزيرين.

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