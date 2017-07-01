في عرسال... 31 موقوفا من أخطر الإرهابيين وهذه مخططاتهم

السوريون كانوا على علاقة بالانتحاريين الأربعة...

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LBCI News Lebanon

كشف مصدر أمني رفيع إن "بين الموقوفين الـ337، 31 مطلوباً (معظمهم تابع لداعش) بتهم إرهابية، متورطون مع الانتحاريين الأربعة الذين فجروا أنفسهم خلال مداهمة الفوج المجوقل مخيمي "النور" و"القارية" في بلدة عرسال الحدودية فجر أول من أمس.

الحياة" "هؤلاء الانتحاريين بأنهم من أخطر عناصر الإرهابيين في الجرود، هم انغماسيون كانوا يحضرون لشن هجمات على مستوى تكتيكي خلال الأعمال العسكرية ولديهم المعلومات الأساسية حول الأماكن التي كانت مستهدفة في الداخل اللبناني". ووصف المصدر لـ"" "هؤلاء الانتحاريين بأنهم من أخطر عناصر الإرهابيين في الجرود، هم انغماسيون كانوا يحضرون لشن هجمات على مستوى تكتيكي خلال الأعمال العسكرية ولديهم المعلومات الأساسية حول الأماكن التي كانت مستهدفة في الداخل اللبناني".

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وعن المخاوف من لجوء عناصر من "داعش" المهزومين في العراق وسوريا إلى لبنان، لم يستبعد المصدر "إمكان وصول بعضهم كأفراد إلى لبنان أو إلى أي بلد آخر، خصوصاً إذا توافرت لهم مساعدة من مجموعات تؤيّدهم".