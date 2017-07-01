ارتفاع عدد وفيات الكوليرا باليمن إلى 1500

اعلن نيفيو زاجاريا ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن السبت إن عدد الوفيات بسبب تفشي الكوليرا في اليمن ارتفع إلى 1500، داعيا إلى تقديم مزيد من المساعدات للقضاء على الوباء.
وتعرض اليمن للدمار جراء حرب بدأت قبل 27 شهرا بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي المسلحة المتحالفة مع إيران مما جعل البلد أرضا خصبة للمرض الذي ينتقل عبر تلوث الغذاء والماء بالفضلات وهو أمر منتشر في المناطق التي تفتقر إلى وجود أنظمة للصرف الصحي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والبنك الدولي قال زاجاريا إن عدد الحالات المشتبه بإصابتها حتى يوم 30 حزيران بلغ نحو 246 ألفا.