هل تعرضت محطات نووية أميركية لاختراق إلكتروني؟

اعلن جون كيلي المتحدث باسم معهد الطاقة النووية وهو مؤسسة معنية بالقطاع في الولايات المتحدة السبت إنه لم تتعرض أي محطة للطاقة النووية في أميركا لاختراق في هجوم إلكتروني، لافتا الى انه في حال حدث أي اختراق لعمليات المحطة فسوف يستلزم ذلك إخطارا إلزاميا إلى اللجنة التنظيمية النووية والتي ستبلغ العامة بذلك.
وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن تحذير من الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي من حملة تسلل إلكتروني تستهدف القطاع.
وفي تقرير لوزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الأربعاء الماضي، اعلن أن القطاع النووي من بين القطاعات التي استهدفت في حملة تسلل الكتروني تعود إلى أيار على أقرب تقدير.