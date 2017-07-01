هل تعرضت محطات نووية أميركية لاختراق إلكتروني؟

في حال حدث أي اختراق فسوف يستلزم ذلك إخطارا إلزاميا إلى اللجنة التنظيمية النووية

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LBCI News Lebanon

اعلن جون كيلي المتحدث باسم معهد الطاقة النووية وهو مؤسسة معنية بالقطاع في الولايات المتحدة السبت إنه لم تتعرض أي محطة للطاقة النووية في أميركا لاختراق في هجوم إلكتروني، لافتا الى انه في حال حدث أي اختراق لعمليات المحطة فسوف يستلزم ذلك إخطارا إلزاميا إلى اللجنة التنظيمية النووية والتي ستبلغ العامة بذلك.

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وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن تحذير من الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي من حملة تسلل إلكتروني تستهدف القطاع.

وفي تقرير لوزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الأربعاء الماضي، اعلن أن القطاع النووي من بين القطاعات التي استهدفت في حملة تسلل الكتروني تعود إلى أيار على أقرب تقدير.