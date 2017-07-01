الإفراج عن إيهود أولمرت

ترأس اولمرت الحكومة الاسرائيلية بين 2006 و2009...

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LBCI News Lebanon

أفرج صباح اليوم الأحد عن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت، الذي سجن لمدة سنة و14 شهرا بتهمة الفساد، بحسب فرانس برس.

وكان قد ترأس اولمرت (71 عاما) الحكومة الاسرائيلية بين 2006 و2009، وهو اول رئيس حكومة يدخل السجن في اسرائيل. وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرا، لكنه استفاد من حكم مخفف.

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وبدأ سقوط اولمرت في تموز 2008 عندما اضعفته اتهامات الفساد وأعلن وقتها انه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك بحكم الامر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006.

وحمّله كثير من الاسرائيليين مسؤولية اخفاقات الحرب ضد حزب الله في لبنان بين 12 تموز و14 آب 2006.