قطر تعتبر ان مطالب "دول الحصار" قُدّمَت "لكي تُرفَض"

وزير خارجية قطر التقى نظيره الايطالي

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LBCI News Lebanon

اعتبرت الدوحة السبت ان المطالب التي قدّمتها السعودية وحلفاؤها لانهاء الحصار الاقتصادي والدبلوماسي المفروض على قطر هي مطالب "تنتهك" السيادة القطرية و"قُدّمَت لكي تُرفَض".

وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني في مؤتمر صحافي في روما بعد لقائه نظيره الايطالي انجلينو الفانو ان "كل مطالب دول الحصار قُدّمت لكي تُرفَض"، قائلا "الغرض من هذه المطالب انتهاك سيادة قطر وفرض وصاية عليها".

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وفي 5 حزيران، قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "ارهابية" واخذة عليها التقارب مع ايران.

وطالبت الدول الاربع، قطر خصوصا بوقف دعم "الارهاب" وغلق قاعة عسكرية تركية في قطر، واقفال قناة "الجزيرة"، والحد من علاقاتها مع ايران ضمن 13 طلبا قدمتها للدوحة عبر الكويت في 22 حزيران مع مهلة عشرة ايام للاستجابة لها.