المواجهة مع الإعلام مستمرة... ترامب: أنا الرئيس

ترامب يوجه انتقادات جديدة لوسائل الإعلام

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LBCI News Lebanon

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقدامى المحاربين في حفل في مركز كنيدي في واشنطن السبت كان أشبه بتجمع انتخابي سياسي قبل أيام من عطلة يوم الاستقلال في الرابع من تموز.

واستغل ترامب كلمته لتوجيه انتقادات لوسائل الإعلام مجددا وسعى لبث الحماس بين الإنجيليين في قاعدته السياسية، مشيرا إلى أن العملة الأميركية مكتوب عليه "نثق في الرب".

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وقال "منذ توقيع إعلان الاستقلال قبل 241 عاما .. أكدت أميركا دائما أن الحرية تأتي من خالقنا. حقوقنا يمنحها لنا الرب ولا يمكن لأي قوة على الأرض أبدا أن تأخذ منا تلك الحقوق".

واضاف "الإعلام الزائف يحاول إسكاتنا.. لكننا لن نسمح لهم، وهو حاول منعنا من الوصول إلى البيت الأبيض... لكني أنا الرئيس".