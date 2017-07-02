الارهاب يطال ساحة التحرير

الجهات المختصة لاحقت ثلاث سيارات مفخخة

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LBCI News Lebanon

وقعت صباح اليوم 3 تفجيرات إرهابية على طريق المطار وحي العمارة بدمشق مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن 3 سيارات مفخخة انفجرت اثنتان منها على طريق المطار مقابل كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية وجامع بلال الحبشي والثالثة في ساحة الغدير في حي العمارة.

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وأشار المصدر إلى أن التفجير الإرهابي الذي وقع في ساحة الغدير بحي العمارة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي وقت لاحق، علم أن الجهات المختصة كانت تلاحق ثلاث سيارات مفخخة وتمكنت عبر المتابعة من تفجير اثنتين منها عند مدخل مدينة دمشق "عقدة المطار"، وخلال محاصرة السيارة الثالثة بالقرب من ساحة التحرير قام الإرهابي بتفجيرها، مما ادى الى مقتل 9 أشخاص بحسب ما أفاد المرصد السوري.