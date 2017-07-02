إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين...

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أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من كوادرها فجر اليوم الأحد من بينهم خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.وأضافت الجبهة في بيان أن الاعتقالات شملت إضافة الى جرار "الناشطة النسوية ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود وعددا من الناشطين".وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "خالدة جرار اعتقلت في أعقاب تورطها بنشاطات إرهابية في إطار تنظيم الجبهة الشعبية دون علاقة كونها في المجلس التشريعي".وأضاف في تغريدة على تويتر "خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن 9 مطلوبين فلسطينيين من منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية".