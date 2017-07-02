جهنم الطقس... هل يستمر في الايام المقبلة؟

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يستمر الطقس الصيفي الحار والرطب ساحلا مع ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وتكون حارة جدا بقاعا وجبلاً وتستمر موجة الحرّ هذه لغاية يوم الثلاثاء المقبل لتبدأ الحرارة بالانحفاض يوم الاربعاء ويعود الطقس صيفي اعتيادي يوم الخميس.الأحد ٢ تموز:طقس حار جدا فيما الأجواء قليلة السحب عموما وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع فيما تتراوح على السواحل اقصاها ٣٣ الى ٣٥ درجة وتكون حارة جدا في الداخل بحيث تلامس الـ ٣٩ درجة في البقاع الاوسط والـ٤١ درجة في البقاع الشمالي وتتخطى الـ ٣٠ درجة على ارتفاع الـ ١٠٠٠م.الأثنين ٣ تموز:طقس حار جدا فيما الأجواء قليلة السحب عموماً مع استقرار في درجات الحرارة فيما تتراوح على السواحل اقصاها ٣٣ الى ٣٥ درجة وتكون حارة جدا في الداخل بحيث تلامس الـ ٣٩ درجة في البقاع الاوسط والـ ٤١ درجة في البقاع الشمالي وتتخطى الـ ٣٠ درجة على ارتفاع الـ ١٠٠٠م.الثلاثاء ٤ تموز:طقس حار جدا فيما الأجواء قليلة السحب عموماً مع استقرار ايضا في درجات الحرارة فيما تتراوح على السواحل اقصاها ٣٣ الى ٣٥ درجة وتكون حارة جدا في الداخل بحيث تلامس الـ ٣٩ درجة في البقاع الاوسط والـ ٤١ درجة في البقاع الشمالي وتتخطى الـ ٣٠ درجة على ارتفاع الـ ١٠٠٠م.