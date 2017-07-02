حملة توقيف مطلقي النار مستمرة...وآخرها في جباع

توقيف ح.غ لاطلاقه النار ابتهاجا

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LBCI News Lebanon

أوقفت فصيلة درك جباع في قوى الامن الداخلي اللبناني ح.غ من رومين 17 عاما، لاقدامه على اطلاق النار من سلاح حربي في الهواء بسبب نجاح شقيقته في الامتحانات الرسمية، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.