أمن وقضاء
02 تموز 2017
Back

حملة توقيف مطلقي النار مستمرة...وآخرها في جباع

توقيف ح.غ لاطلاقه النار ابتهاجا Lebanon, news ,lbci ,أخبار مطلقي النار, جباع,حملة توقيف,توقيف ح.غ لاطلاقه النار ابتهاجا
episodes
حملة توقيف مطلقي النار مستمرة...وآخرها في جباع
أوقفت فصيلة درك جباع في قوى الامن الداخلي اللبناني ح.غ من رومين 17 عاما، لاقدامه على اطلاق النار من سلاح حربي في الهواء بسبب نجاح شقيقته في الامتحانات الرسمية، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
الإعلان
إقرأ أيضاً