الراعي: للعمل الجدي من أجل عودة جميع النازحين

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طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حكام الدول في الأسرتين العربية والدولية بواجب إيقاف الحروب في سوريا والعراق واليمن وفلسطين وسواها، وإيجاد حلول سياسية للنزاعات على أساس من العدالة والإنصاف، وتوطيد السلام العادل والشامل والدائم.وقال الراعي في قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي: "نطالب الحكام بالعمل الجدي على عودة جميع المهجرين والنازحين واللاجئين والمخطوفين إلى أوطانهم وبيوتهم وممتلكاتهم ومساعدتهم على إعادة إعمارها، حفاظا على حقوقهم كمواطنين وعلى ثقافاتهم وحضاراتهم".