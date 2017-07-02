القوات العراقية تستعيد مجمعا طبيا على أطراف الموصل القديمة

القوات العراقية تواصل تقدمها في المدينة القديمة بغرب الموصل...

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LBCI News Lebanon

تواصل القوات العراقية تقدمها في المدينة القديمة بغرب الموصل، بعدما استعادت السيطرة السبت على المجمع الطبي في حي الشفاء، لتعزل بذلك آخر مواقع تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وباتت القوات الأمنية حاليا في المراحل الأخيرة من عملية استعادة السيطرة على ثاني أكبر مدن البلاد، والتي بداتها في 17 تشرين الأول 2016.

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وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان السبت إن "قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع تحرر الجزء الشمالي لحي الشفاء وتسيطر على المستشفى التعليمي ابن سينا والاستشارية ومصرف الدم والطب الذري ومشروع الماء والتحليلات المرضية" في غرب الموصل.