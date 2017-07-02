سيرين عبد النور تثير الجدل بتغريدة... "للاسف في ناس بتحب تعلق العالم ببعضها"

أثارت الفنانة والممثلة اللّبنانيّة سيرين عبد النور الجدل بتغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

فكتبت: "ما بحياتي حكمت على حداً !!! بس للاسف في ناس بتحب تعلق العالم ببعضها".

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وتساءل البعض عن سرّ هذه التغريدة ومن تقصد بها، لكن سيرين اكتفت بالذي كتبته من دون أن توضح الأسباب التي دفعتها إلى نشر المنشور هذا.

وانهالت تعليقات المعجبين على التغريدة، وعبروا عن تعاطفهم مع سيرين، إذ قال أحدهم: "مهما ثلوت العالم حواليكي ..خليكي مثل ما انتي صاحبة مبدأ ونية بيضا بلون قلبك وروحك .. هيك عرفناكي وهيك حبيناكي ورح نضل".

هذا وأعاد نشرها 71 شخصًا.