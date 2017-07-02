بالفيديو - بعد 21 عامًا... نوال الزغبي تكشف سبب خلافها مع وائل كفوري!

حلّت المطربة اللّبنانيّة نوال الزغبي ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي ضمن برنامج "معكم" الذي يعرض على فضائية "سى بي سي" المصرية.

وفي خلال الحوار، كشفت الزغبي أن أغنية "مين حبيبي أنا" التي جمعتها في ديو غنائي مع المطرب اللبناني وائل كفوري، كانت سببًا في الخلاف بينهما منذ أكثر من 20 عامًا.

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وقالت إن الأغنية التي صدرت في عام 1996 والتي حققت نجاحًا عربيًا واسعًا، سببت الخلاف مع كفوري بسبب ادعاء كل طرف بأنه عامل النجاح الرئيس.

وتابعت: "كنا عيال صغيرين، اتخانقنا بجد وكان حفلات لازم نعملها سويًا ولغيناها، غنيناها 8 حفلات ولغينا 10".