مهلة قطر تنتهي اليوم...ماذا بعد؟

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تنتهي اليوم مهلة الأيام العشرة التي أعطتها السعودية والامارات والبحرين ومصر لقطر لقبول لائحة المطالب التي قدمتها لها، وهو ما ينذر باحتمال مواجهة قطر لمزيد من العقوبات، حيث بات مؤكدا أن الدوحة لن توافق على اللائحة.وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن المطالب وُضعت لتُرفض، مضيفا أن المهلة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا تستهدف مكافحة الإرهاب وإنما تقويض سيادة بلده.لكن الشيخ محمد قال للصحفيين في روما إن الدوحة ما زالت مستعدة للحوار وبحث شكاوى الدول العربية، بالشروط المناسبة، وبما لا ينتقص من سيادة أي دولة وألا يكون هناك فرض وصاية لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا".