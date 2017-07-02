بالفيديو - غادر البرنامج على الهواء مباشرة... لماذا؟

في حلقة اليوم من برنامج "كواليس الأحد" للزميلة نيكول الحجل الذي يبث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، حصل جدال مع ضيفها النائب السابق سليم عون حيال عدد وزراء "التيار الوطني الحر" في الحكومة عام 2011 عند بدء حصول النزوح السوري الى لبنان.

فكان النائب عون مصراّ على أن العدد كان وزيرين في حين أكدت الحجل حصول التيار على 10 وزراء، ليتطور الجدل الى قول عون لنيكول "شو هالمحاورة إنت" لترد الاخير طالبة منه الاعتذار لكن ذلك لم يحصل.

فأكملت نيكول الحجل الحلقة مع الصحافي في جريدة النهار ايلي الحاج وغادر عون البرنامج.