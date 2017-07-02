بالصورة - توقيف "بطروسة" للإتجار بالبشر

اعلنت قوى الامن الداخلي أن "معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام احد الاشخاص بتسهيل أعمال الدعارة لعددٍ من الفتيات داخل احد فنادق جونية.
وبنتيجة المتابعة والرصد، داهمت قوة من المكتب المذكور منزل المطلوب في محلة حالات ويدعى: ب. .أ. ( مواليد عام 1989، لبناني ) الملقب بـ (بطروسة) وأوقفته.
كما جرى مداهمة الفندق في محلة جونية وأوقفت القوة 4 فتيات سوريات الجنسية تعملن لصالح المذكور في مجال الدعارة وهنّ:
ع.و.( مواليد عام 1999 )
و.ش.( مواليد عام 1988 )
ن.م.( مواليد عام 1995 )
س.د.( مواليد عام 1993 )
وقد تبين أنه مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم الدعارة".