من أجل اكتساب الشهرة... قتلت حبيبها في استعراض فاشل على يوتيوب

اتّهمت شابة من ولاية مينيسوتا الأميركيّة بقتل حبيبها بالرصاص في حادث وُصف بأنه استعراض جريء على موقع يوتيوب لم يسر وفقا لما كان مخططا له.

وفي التفاصيل، ألقي القبض على موناليزا بيريز البالغة من العمر 19 عامًا بعدما أطلقت النار على حبيبها بيدرو رويز وهو يحمل كتابا قبالة صدره، ظنا منهما أنه سيوقف الرصاصة.

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وكان الثنائي قد صوّر من قبل مقاطع فيديو عدّة تضمنت استعراضات غريبة ونشرت عبر يوتيوب.

وشاهدت طفلتهما البالغة من العمر 3 أعوام الحادث المؤسف.

وقالت عمة رويز إنهما كان يرغبان في زيادة عدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذا الاستعراض.

وتواجه بيريز، التي هي حامل، تهما بالقتل من الدرجة الثانية.