موضة وجمال
02 تموز 2017
Back

بالصور - إطلالة اللّبنانية دانييلا سمعان في حفل زفاف ميسي الأسطوري تخطف الأنفاس!

دانييلا سمعان وشاكيرا في صورة واحدة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميسي,دانييلا سمعان,دانييلا سمعان وشاكيرا في صورة واحدة...
episodes
بالصور - إطلالة اللّبنانية دانييلا سمعان في حفل زفاف ميسي الأسطوري تخطف الأنفاس!

اجتمع عدد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم، يوم الجمعة 30 يونيو/حزيران 2017 في الأرجنتين، لحضور حفل زفاف ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وحبيبته منذ الطفولة أنطونيلا روكوزو.

 

وحضر زملاء ميسي الحاليون والقدامى إلى الحفل الأسطوري.

 
الإعلان

ومن بين المدعوين سيسك فابريغاس لاعب وسط تشيلسي وزوجته الحسناء اللّبنانيّة دانييلا سمعان.

 

وكانت إطلالة سمعان لافتة، إذ تحدث عنها عدد من الصحف والمواقع الإخباريّة الأجنبيّة.

 

ونشرت سمعان صورًا عدّة من حفل الزفاف عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بدت فيها أنيقة ورائعة الجمال.

 

وارتدت فستانًا طويلًا بنفسجي اللّون وظهرت في إحدى الصور إلى جانب النجمة العالمية شاكيرا.

 
 

#LeoandAnto #makingmemories #Rosario #Argentina 🥂🥂

A post shared by Daniella Semaan (@daniellasemaan) on


 

#Makingmemories #LeoandAnto💖🥂🥂

A post shared by Daniella Semaan (@daniellasemaan) on


 

Celebrating the big day 🎉#Leo&Anto #makingmemories 🥂

A post shared by Daniella Semaan (@daniellasemaan) on

إقرأ أيضاً