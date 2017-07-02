بنود نفطية وكهربائية وتمديد سن تقاعد السفراء في جلسة الأربعاء في بعبدا

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وزع جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي تعقد في قصر بعبدا ، وفيه ٩٢ بنداً ابرزها:طلب وزارة الاتصالات إصدار طوابع بريدية تذكارية بمناسبة انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون.طلب وزارة الاعلام الموافقة على الترخيص بالتفرغ عن اسهم في الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل (صوت لبنان)عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع تلزيم مشروع مرآب للسيارات تحت ساحة الشهداء في وسط بيروتمشروع قانون الى تعديل الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس من قانون المطبوعاتمشروعا مرسومين: يرمي الاول الى تعديل الملحق الرقم ٣ ( قائمة الشركات المؤهلة مسبقا ) من دفتر الشروط لمنح اتفاقيات استكشاف وإنتاج الصادر بالمرسوم رقم ٤٣ تاريخ ١٩-١-٢٠١٧ ( دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج).والثاني يرمي الى تعديل بعض مواد المرسوم رقم ١٠٣٨٩/٢٠١٣ تاريخ ٣٠-٤-٢٠١٣ المتعلقة بالانظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقاً للقانون رقم ١٣٢تاريخ ٣٤-٨-٢٠١٠ (الموارد البترولية في لبنان في المياه البحرية .مشروع مرسوم تمديد تعيين العميد الركن رولان ابو جوده مديراً عاماً للامن العام بالوكالة لمدة سنة اعتباراً من ٢٠-٧-٢٠١٧ عند غياب المدير العام الأصيل، مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى احالة السفراء في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين على التقاعد او صرفهم من الخدمة عند إكمالهم الثامنة والستين من العمر ( وزع على الوزراء في ١٩-٦-٢٠١٧).ويأتي فِي البند الاول من الجدول عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح ( مؤجل من جلسة ٢١-٦-٢٠١٧. وفِي البند الثاني اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة ٣ من القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ١٤-١١-٢٠٠١ ( الضريبة على القيمة المُضافة) وزع على الوزراء بتاريخ ١٩-٦-٢٠١٧) كما يتضمن الجدول بنوداً بنقل اعتمادات مالية على أساس القاعدة الاثني عشرية الى عدد من الوزارات.