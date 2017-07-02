جعجع: حجمنا الحقيقي سيظهر في الانتخابات

الإعلان

أعرب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، عن ثقته في أن القانون الانتخابي الجديد "سيترجم الحجم الحقيقي لشعبية حزبه في الانتخابات المقررة في أيار المقبل"، ودعا "حزب الله ومن ورائه إيران إلى التخلي عن حلم خلافة ولاية الفقيه في المنطقة".وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)،"ان خريطة تحالفاته الانتخابية لم تتحدد بعد وستحكمها في نهاية المطاف مصالح حزبه في مختلف الدوائر الانتخابية"، وقال: "نحن منفتحون على الجميع، سواء على حلفائنا التقليديين بتيار المستقبل أو أصدقائنا الجدد بالتيار الوطني الحر، أو غيرهم".وحذر "من أن تقتصر رؤية الأحزاب السياسية للعملية الانتخابية على حسابات المقاعد النيابية والوزارية وأن تتناسى هموم المواطنين وفي مقدمتها أزمة الكهرباء"، مطالبا "الجميع داخل الحكومة بالتعاون على سرعة حلها".