وفد من حماس يتوجه الى القاهرة لبحث تطبيق التفاهمات بين الطرفين

توجه وفد من عدد من الوزارات التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الى القاهرة الاحد اثر زيارة قام بها مؤخرا اعضاء من المكتب السياسي للحركة في اطار تطوير العلاقات مع مصر وتطبيق تفاهمات بين الطرفين، بحسب مصدر امني.

واكد المصدر ان "فريقا يضم 12مسؤولا من الفنيين في عدد من الوزارات في القطاع غادر الى القاهرة للتباحث في آليات تطبيق التفاهمات الاخيرة" .

وتاتي هذه الزيارة بعد ان التقى وفد قيادي وامني برئاسة يحيى السنوار قائد حماس في القطاع مدير المخابرات المصرية قبل عدة أسابيع خلال زيارة للقاهرة استمرت تسعة ايام، وتوصلا الى تفاهمات حول الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية والحدود.