أخبار دولية
02 تموز 2017
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قتيلان بانفجار قنبلة قرب مقديشو

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قتيلان بانفجار قنبلة قرب مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية ان قنبلة زرعت على جانب الطريق انفجرت في حافلة صغيرة شمالي العاصمة مقديشو في وقت متأخر من مساء أمس السبت مما أسفر عن مقتل شخصين

وإصابة ستة آخرين.

 

 وقال المقدم ظاهر أحمد من الشرطة إن الانفجار وقع في طريق مزدحم في حي إيلاشا الذي يقع على بعد أقل من 20 كيلومترا شمال شرقي

العاصمة، موضحاً أن القنبلة قتلت السائق وامرأة وأصابت ستة مدنيين آخرين.

 

 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ونفذت حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتشددة هجمات متكررة استهدفت مسؤولين ومكاتب

حكومية ومواقع مدنية.

 

 

وتشن حركة الشباب تمردا بهدف الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تساندها.

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