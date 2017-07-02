الاعدام لعشرين من انصار مرسي متهمين بقتل 13 شرطيا

قضت محكمة جنايات مصرية الاحد باعدام عشرين اسلاميا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي دينوا بقتل شرطيين، بحسب ما ذكر مصدر قضائي.

والاسلاميون العشرون دينوا بقتل 13 شرطيا عام 2013 في منطقة كرداسة بجنوب غرب القاهرة بعد ساعات من مواجهات مع قوات الامن قتل فيها المئات من انصار الرئيس الاسلامي السابق.

وقضت المحكمة كذلك بالمؤبد (25 عاما) لـ 80 متهما والسجن 15 عاما ل 34 متهما بينما برأت 21 متهما، بحسب المصدر نفسه.

كما حكم على قاصر بالسجن 10 سنوات.

وهذه هي المحاكمة الثانية للمتهمين الذين يحق لهم الطعن مجددا بهذه الاحكام أمام محكمة النقض.

وسبق لمحكمة النقض أن قررت إعادة محاكمة المتهمين في شباط/فبراير 2016 بعدما ألغت أحكاما بالاعدام بحق 149 متهما في هذه القضية كانت أصدرتها محكمة جنايات أخرى العام 2015.

ووفقا للقانون، فان احكام محكمة الجنايات قابلة للطعن مرتين امام محكمة النقض. وفي المرة الثانية بصبح حكم النقض نهائيا.