ماذا قال والد ريهانا عن حبيبها الملياردير السعودي وما رأيه بهذه العلاقة؟

تصدرّت النجمة ريهانا وحبيبها الجديد رجل الأعمال والمياردير السعودي حسن جميل عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية العالمية بعد انتشار صور حميمية لهما في خلال إجازة في إحدى الجزر الإسبانية.

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وفي أول تصريح صحافي لوالد ريهانا بعد هذه الخضّة الإعلاميّة، كشف الأخير عن رأيه بهذه العلاقة.

وقال رونالد فينتي لمجلة "Sun" إنّه كان يتمنى لابنته شريكًا بشرته سوداء اللّون أكثر من لون بشرة جميل.

وتابع:" لم أكن أعلم أنّه مياردير. كثرة المال أو قلته لا تجعل الإنسان سعيدًا، المهم الاعتدال في الأمر".

وشدّد على أن كل ما يهمه أن تكون ابنته سعيدة.

وأضاف أنّه لطالما نصح ريهانا بألا تواعد مغنيًا أو لاعبًا رياضيًا.