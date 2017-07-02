آخر الأخبار
02 تموز 2017
02/07/2017 10:09:51
اطلاق النار باحد الاعراس ببتغرين بين القضاء والضغوطات السياسية...واليوم تم توقيف احد مطلقي النار.شاركونا آراءكم على هاشتاغ "الرصاص_المرّ"
اطلاق النار باحد الاعراس ببتغرين بين القضاء والضغوطات السياسية...واليوم تم توقيف احد مطلقي النار.شاركونا آراءكم على هاشتاغ "الرصاص_المرّ"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ببتغرين,الاعراس,باحد,النار,اطلاق,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً