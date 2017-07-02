نداء من نائب الأمين العام لحزب الله الى الحكومة

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وجه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، نداء إلى الحكومة بأن "تضع على جدول أعمالها كيفية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين طوعا إلى المناطق الآمنة في داخل سوريا".وأشار قاسم في خلال احتفال تكريمي الى أنه "آن لنا أن نمتلك الشجاعة لنبدأ بالحل، فالحل الأمني لا يكفي وحده ويتطلب هذا الحل حلا سياسيا وإجتماعيا، وقد تبين بحسب الإحصاءات أن فيها (سوريا) أمنا ساعد على عودة 500 ألف من النازحين". وسأل:" لماذا لا يسهل لمن يستطيع أن يعود وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية".وتحدث عن إنجاز الجيش في عمليته الأخيرة، موجها التحية إلى الجيش "البطل الذي أثبت مع القوى الأمنية بأنه أهل وجدير بأن ينقي ساحتنا من التكفيريين ومن العابثين بأمن لبنان، وكانت عمليته الإستباقية في مخيمات عرسال عملية نوعية استباقية ناجحة وموفقة، وهي في الميزان العسكري عملية متقدمة تمنع عمليات وإعتداءات".