أعاد مبلغًا ماليًا سرقه منذ أعوام... ما الذي جعله يقدم على خطوة كهذه؟

قرر لص أن يعيد مبلغًا من المال وقدره 20 ألف يورو كان قد سرقه من سيّدة في العقد السابع من عمرها منذ ثلاثة أعوام لشعوره بتأنيب الضمير.

وفي الفاصيل، سحبت السيّدة العجوز مبلغ 20 ألف يورو من الصراف الآلي في مدينة مرسيليا الفرنسيّة في 20 كانون الأول/ديسمبر من عام 2013، غير أنّ لصّين اعترضا طريقها وسرقا منها المال باستعمال القوة.

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وإثر عملية السرقة، تعرضت السيدة إلى صدمة نفسية من دون أن تصاب بجروح.

وتفاجأت السيّدة نفسها في شهر آذار/مارس الماضي بباقة من الورد أمام باب منزلها لم تكن مرفقة ببطاقة تدل على مرسلها.

وبعد مرور أيام، طرق رجل بابها وهو يحمل بيده باقة أخرى من الأزهار، أهداها إلى السيدة وابنتها، ثم قدم لهما ظرفًا يحتوي على مبلغ وقدره 20 ألف يورو.

وعلمت الشرطة بعد أسابيع أنّ الرجل البالغ من العمر 27 عامًا هو أحد المشاركين في حادثة السرقة.

وأكد أنه نادم على ما فعل واصفًا ذلك "بطيش الشباب".