أخبار دولية
02 تموز 2017
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مجّد الملك سلمان ومنحه صفات الهية... فاوقف عن الكتابة

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مجّد الملك سلمان ومنحه صفات الهية... فاوقف عن الكتابة
اوقف كاتب سعودي عن الكتابة على خلفية مقال نشره في صحيفة واعتبر مسيئا للدين الاسلامي بعدما مجد فيه الملك سلمان بن عبد العزيز ومنحه صفات الهية، بحسب ما افادت الاحد وسائل اعلام محلية.

وذكرت صحيفة "سبق" الالكترونية ان الملك سلمان وجه "بايقاف كاتب في صحيفة الجزيرة واتخاذ اللازم تجاه الصحيفة، بعد نشرت مقالا للكاتب تضمن المساس بجانب التوحيد".
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وكان الكاتب رمضان جريدي العنزي نشر مقالا الجمعة الماضي بعنوان "يا خادم الحرمين الشريفين... كم انت حليم اواه منيب شديد العقاب".

وسرعان ما اعتذرت الصحيفة عن نشر المقال وكتبت "ما ورد في كلمات عنوان مقال الكاتب رمضان العنزي اجتهاد غير مقبول ونبرا الله من ذلك".
 
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