أخبار محلية
02 تموز 2017
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جنبلاط يحذف تغريدته عن التعذيب والتطرف... والسبب؟

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جنبلاط يحذف تغريدته عن التعذيب والتطرف... والسبب؟
حذف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط تغريدة عبر "تويتر" قال فيها أن التعذيب لا يولد الا التطرف، مشددا على ضرورة التمييز بين الارهاب واللاجئ السوري.

وقال في تغريدة أخرى: "سحبت التعليق طوعا لكي لا يفسر على غير ما يتحمل".
 
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