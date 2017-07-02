أخبار محلية 02 تموز 2017 02/07/2017 11:12:24 جنبلاط يحذف تغريدته عن التعذيب والتطرف... والسبب؟

سحبت التعليق طوعا لكي لا يفسر على غير ما يتحمل

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LBCI News Lebanon

حذف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط تغريدة عبر "تويتر" قال فيها أن التعذيب لا يولد الا التطرف، مشددا على ضرورة التمييز بين الارهاب واللاجئ السوري.



وقال في تغريدة أخرى: "سحبت التعليق طوعا لكي لا يفسر على غير ما يتحمل". الإعلان

