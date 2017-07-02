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02 تموز 2017
02/07/2017 12:20:18
باسيل في افتتاح معمل الجية: الادارات اللبنانية أثبتت انها قادرة على اقامة المشاريع بقدرتها الذاتية و ليس فقط عبر الصناديق الدولية
باسيل في افتتاح معمل الجية: الادارات اللبنانية أثبتت انها قادرة على اقامة المشاريع بقدرتها الذاتية و ليس فقط عبر الصناديق الدولية
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LBCI News Lebanon
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