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02 تموز 2017
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باسيل في افتتاح معمل الجية: الادارات اللبنانية أثبتت انها قادرة على اقامة المشاريع بقدرتها الذاتية و ليس فقط عبر الصناديق الدولية

باسيل في افتتاح معمل الجية: الادارات اللبنانية أثبتت انها قادرة على اقامة المشاريع بقدرتها الذاتية و ليس فقط عبر الصناديق الدولية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجية,معمل,افتتاح,باسيل,
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باسيل في افتتاح معمل الجية: الادارات اللبنانية أثبتت انها قادرة على اقامة المشاريع بقدرتها الذاتية و ليس فقط عبر الصناديق الدولية
 
 
 
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