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02 تموز 2017
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باسيل: عرقلة خط التوتر العالي في المنصورية يجب ان تتوقف لزيادة ساعة تغذية كهربائية للمواطنين

باسيل: عرقلة خط التوتر العالي في المنصورية يجب ان تتوقف لزيادة ساعة تغذية كهربائية للمواطنين Lebanon, news ,lbci ,أخبار العالي,التوتر,عرقلة,باسيل,
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باسيل: عرقلة خط التوتر العالي في المنصورية يجب ان تتوقف لزيادة ساعة تغذية كهربائية للمواطنين
 
 
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