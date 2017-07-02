اشكال جديد داخل مستشفى بحنس... ماذا حصل؟

في جديد تداعيات حادثة اطلاق النار في حفل زفاف في بتغرين، وبعد يوم من اقتحام عدد من الشبان الذين كانوا في الزفاف مستشفى بحنس والاعتداء على الطاقم وتكسير بعض المحتويات تزامنا مع ادخال مصور اصيب بطلق ناري طائش اثر اطلاق نار عشوائي خلال الزفاف، دخل اليوم نجل المصورالمصاب الى المستشفى وتهجم على احدى الممرضات.

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وقد حضرت على الفور استخبارات الجيش التي اوقفته لبعض الوقت.

وفي هذا الاطار أوضح ايلي مجاعص نجل المصور المصاب للـLBCI ما حصل، لافتا الى ان طاقم المستشفى تعامل معه بطريقة سيئة خلال استفساره عن وضع والده ومطالبته بالتعامل بشكل أفضل مع قضية والده ما استدعى منه ردة فعل تجاه ما حصل، قبل أن توقفه استخبارات الجيش لبعض الوقت قبل اطلاقه مجددا.