بالفيديو - هكذا كانت أجواء بطولة "الشمال" بالكباش

بطولة "الشمال" بالكباش

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LBCI News Lebanon

يستكمل الاتحاد اللبناني لرياضة "الكباش" بطولته السّنوية الاولى في كافة المحافظات اللبنانية. وكانت المحطة الثالثة في منطقة الشمال والتي اقيمت في ساحة الميدان - اهدن بالتعاون مع "نادي الطلاب زغرتا" و "اهدن ادفنتشرز" وذلك يوم الاحد ٢ تموز ٢٠١٧.

وقد شارك في البطولة عدد كبير من أبناء الشمال حيث تبارى العشرات من الشباب، و فاز في النهائيات كل من بدوي ابي حرب عن فئة الوزن الثقيل و شفيق غزاله عن فئة الوزن الخفيف وقد تسلما الجوائز والكؤوس من رئيس الاتحاد اللبناني "للكباش" الأستاذ كريم العنداري و أيضا من السيدة ماريال ميشال معوض التي دعت الاتحاد اللبناني "للكباش" و استضافته في عاصمة الأبطال اهدن .

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ينتقل التحدي الكبير بهذه الرياضة الى منطقة جبل لبنان حيث ستقام بطولة "الكباش" لمحافظة جبل لبنان في ساحة السراي - بكفيا يوم السبت الواقع في ١٥ تموز ٢٠١٧ الساعة ٥ ب.ظ ، كونوا مستعدين !