ألمانيا بطلة العالم تهزم تشيلي وتحرز لقب كأس القارات ٢٠١٧

منتخب ألمانيا يتوج بلقب كأس القارات ٢٠١٧ بكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه

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LBCI News Lebanon

أحرزت ألمانيا بطلة العالم لقب كأس القارات لكرة القدم لأول مرة عقب الفوز بصعوبة 1-0 على تشيلي في البطولة الإعدادية لكأس العالم في روسيا اليوم الأحد.

وسجل لارس شتيندل هدف المباراة الوحيد بعدما تلقى تمريرة من تيمو فيرنر الذي قطع الكرة من مارسيلو دياز مدافع تشيلي، وأصبح أمام المرمى الخالي ليسدد بهدوء في الشباك في الدقيقة 20. وضغطت تشيلي لفترات طويلة في بداية المباراة وقرب النهاية لكن نجحت التشكيلة الشابة لألمانيا في الصمود والخروج بالانتصار الثمين.

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واختار يواكيم لوف مدرب ألمانيا الاعتماد في هذه البطولة على تشكيلة من لاعبي الصف الثاني بينما أراح معظم اللاعبين الأساسيين قبل محاولة الدفاع عن لقب كأس العالم العام المقبل.