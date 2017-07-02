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02 تموز 2017
02/07/2017 16:08:20
مريضة في مستشفى لبيب ابو ظهر في صيدا بحاجة ماسة لدم من فئة O+ ... للتبرع الاتصال على 70709638 أو 71909598
مريضة في مستشفى لبيب ابو ظهر في صيدا بحاجة ماسة لدم من فئة O+ ... للتبرع الاتصال على 70709638 أو 71909598
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LBCI News Lebanon
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