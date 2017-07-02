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02 تموز 2017
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مريضة في مستشفى لبيب ابو ظهر في صيدا بحاجة ماسة لدم من فئة O+ ... للتبرع الاتصال على 70709638 أو 71909598

مريضة في مستشفى لبيب ابو ظهر في صيدا بحاجة ماسة لدم من فئة O+ ... للتبرع الاتصال على 70709638 أو 71909598 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبيب,مستشفى,مريضة,
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مريضة في مستشفى لبيب ابو ظهر في صيدا بحاجة ماسة لدم من فئة O+ ... للتبرع الاتصال على 70709638 أو 71909598
 
 
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