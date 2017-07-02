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02 تموز 2017
02/07/2017 16:49:09
وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين يجتمعون في القاهرة الأربعاء لبحث الخطوة التالية في التعامل مع قطر
وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين يجتمعون في القاهرة الأربعاء لبحث الخطوة التالية في التعامل مع قطر
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LBCI News Lebanon
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