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02 تموز 2017
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وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين يجتمعون في القاهرة الأربعاء لبحث الخطوة التالية في التعامل مع قطر

وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين يجتمعون في القاهرة الأربعاء لبحث الخطوة التالية في التعامل مع قطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار والإمارات,والسعودية,خارجية,وزراء,
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وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين يجتمعون في القاهرة الأربعاء لبحث الخطوة التالية في التعامل مع قطر
 
 
 
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