قطر سلمت الكويت ردها على مطالب السعودية وحلفائها

تمديد المهلة الخليجية الممنوحة لقطر 48 ساعة

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LBCI News Lebanon

سلمت قطر الكويت ردها على مطالب السعودية وحلفائها لاعادة العلاقات معها، بعد ساعات من موافقة الدول المقاطعة لها على تمديد مهلة الرد، بحسب ما اعلن مسؤول خليجي .

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وجاء تسليم الرد خلال زيارة لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى الكويت التقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتوسط منذ أسابيع لانهاء الازمة الدبلوماسية المتفاقمة.

وتنتهي اليوم المهلة التي أعطتها السعودية والامارات والبحرين ومصر لقطر للرد على مطالبها، إلا أن بياناً مشتركاً للدول الأربعة نشرته وكالة الانباء السعودية أعلن تمديد المهلة 48 ساعة إضافية بناء على طلب من الكويت التي تقوم بوساطة بين الدول هذه وبين قطر.

وفي إطار مساعي الوساطة أيضاً، أجرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب اتصالات مع قادة السعودية والامارات وقطر، أكد فيها ضرورة وقف تمويل الارهاب وتقويض الايديولوجيات المتطرفة.

كما شدد على اهمية "الوحدة" في المنطقة، لتحقيق اهداف قمة الرياض لا سيما القضاء على الارهاب وارساء الاستقرار.