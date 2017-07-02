واشنطن ترفع الحظر على نقل الحاسوب خلال رحلات "الإتحاد الإماراتيّة"

كانت الولايات المتّحدة فرضت إجراءات أمنية أكثر تشددا على كل الرحلات الآتية إلى الولايات المتحدة

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LBCI News Lebanon

أعلنت السلطات الأميركيّة الأحد أنها أعادت السماح بنقل الكومبيوترات المحمولة الى مقصورة الركاب في رحلات طيران شركة الاتحاد الإماراتيّة المتوجهة إلى الولايات المتحدة.

وشركة الاتحاد هي الأولى التي تستفيد من رفع هذا الحظر الذي فرضته السلطات الاميركية في الحادي والعشرين من اذار على الرحلات الاتية من عشرة مطارات في ثمانية بلدان عربية اضافة الى تركيا.

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ويشمل الحظر كل الكومبيوترات المحمولة والاجهزة اللوحية وبقية الالات الالكترونية التي يتجاوز حجمها حجم الهاتف المحمول.

وألغي هذا الحظر بالنسبة إلى كلّ رحلات شركة الاتحاد التي تُقلع من مطار ابوظبي، حسب ما أعلن الأحد ديفيد لابان المتحدث باسم دائرة الأمن الداخلي الأميركي.

وكانت الولايات المتّحدة أعلنت في 28 حزيران أنها فرضت إجراءات أمنية أكثر تشددا على كل الرحلات الآتية إلى الولايات المتحدة. ولم يتم الكشف عن هذه الإجراءات، إلا أنها تشمل تعزيز تفتيش الركاب وتدقيقا اضافيا على المعدات الالكترونية التي يحملونها. وتختلف هذه الإجراءات بين مطار وآخر.