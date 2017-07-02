صحف اليوم
02 تموز 2017
Back

القوات: ماضون قدما في معركتنا

القوات تؤكد أن معركتها ليست موجّهة ضد أي طرف Lebanon, news ,lbci ,أخبار ملف الكهرباء,القوات , القوات تؤكد أن معركتها ليست موجّهة ضد أي طرف
episodes
القوات: ماضون قدما في معركتنا
أعلنَت "القوات اللبنانية" أنها ماضية قدما في معركتها في ملف الكهرباء، وقالت مصادرها لـ"الجمهورية": "إنها معركة ليست موجّهة ضد أي طرف، إنّما الهدف منها الوصول الى تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 بأقلّ كلفة وبأسرع وقت".
الإعلان
إقرأ أيضاً