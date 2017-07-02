القوات: ماضون قدما في معركتنا

أعلنَت "القوات اللبنانية" أنها ماضية قدما في معركتها في ملف الكهرباء، وقالت مصادرها لـ: "إنها معركة ليست موجّهة ضد أي طرف، إنّما الهدف منها الوصول الى تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 بأقلّ كلفة وبأسرع وقت".