صحف اليوم
02 تموز 2017
02/07/2017 22:56:27
القوات: ماضون قدما في معركتنا
القوات تؤكد أن معركتها ليست موجّهة ضد أي طرف
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LBCI News Lebanon
أعلنَت "القوات اللبنانية" أنها ماضية قدما في معركتها في ملف الكهرباء، وقالت مصادرها لـ
"الجمهورية"
: "إنها معركة ليست موجّهة ضد أي طرف، إنّما الهدف منها الوصول الى تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 بأقلّ كلفة وبأسرع وقت".
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