اقتراب بارجة اميركية من جزيرة خاضعة لسيطرة بكين

الصين ارسلت سفنا حربية ومقاتلات لارغام البارجة الاميركية على الابتعاد

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LBCI News Lebanon

نددت وزارة الخارجية الصينية باقتراب بارجة اميركية من جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي الاحد، معتبرة هذه الخطوة "استفزازا سياسيا وعسكريا خطيرا".

وقال المتحدث باسم الوزارة لو كانغ في بيان اوردته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية ان الصين ارسلت سفنا حربية ومقاتلات لارغام البارجة الاميركية على الابتعاد عن الجزيرة الخاضعة لسيطرة بكين.

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وعبرت السفينة الاميركية "يو اس اس ستيثام" على مسافة اقل من 12 ميلا بحريا (22 كلم) من سواحل جزيرة ترايتون الصغيرة في ارخبيل جزر باراسيل الذي تسيطر عليه بكين وتطالب تايوان وفيتنام بالسيادة عليه ايضا.