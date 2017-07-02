أخبار دولية
02 تموز 2017
Back

اقتراب بارجة اميركية من جزيرة خاضعة لسيطرة بكين

الصين ارسلت سفنا حربية ومقاتلات لارغام البارجة الاميركية على الابتعاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار اميركا, بكين,الصين,الصين ارسلت سفنا حربية ومقاتلات لارغام البارجة الاميركية على الابتعاد
episodes
اقتراب بارجة اميركية من جزيرة خاضعة لسيطرة بكين
نددت وزارة الخارجية الصينية باقتراب بارجة اميركية من جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي الاحد، معتبرة هذه الخطوة "استفزازا سياسيا وعسكريا خطيرا".
 
وقال المتحدث باسم الوزارة لو كانغ في بيان اوردته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية ان الصين ارسلت سفنا حربية ومقاتلات لارغام البارجة الاميركية على الابتعاد عن الجزيرة الخاضعة لسيطرة بكين.
الإعلان

 
وعبرت السفينة الاميركية "يو اس اس ستيثام" على مسافة اقل من 12 ميلا بحريا (22 كلم) من سواحل جزيرة ترايتون الصغيرة في ارخبيل جزر باراسيل الذي تسيطر عليه بكين وتطالب تايوان وفيتنام بالسيادة عليه ايضا.
إقرأ أيضاً