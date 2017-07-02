جرحى إثر إطلاق نار أمام مسجد في فرنسا واستبعاد فرضية الإرهاب

كُلّفت الشرطة القضائية إجراء تحقيق...

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LBCI News Lebanon

أصيب 8 اشخاص بجروح إثر اطلاق نار أمام مسجد أفينيون في جنوب شرق فرنسا مساء الاحد، وفق ما اعلنت النيابة العامة التي استبعدت فرضية العمل الارهابي.

واستنادا إلى الأدلة الأولية التي جُمعت في المكان، فإنّ شخصين على الأقل خرجا من سيارة بالقرب من المسجد نحو الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي واطلقا النار، بحسب النيابة العامة التي اشارت الى ان احدهما استخدم بندقية صيد.

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وقالت النيابة العامة "ما علمناه هو أنّ المسجد لم يكُن مستهدفاً" لافتة الى ان الأحداث حصلت في الشارع حيث يقع المسجد، لكن ليست هناك أيّ علاقة لما حدث بهذا الصرح الديني، مستبعدةً فرضية العمل الإرهابي.

وبحسب الشهادات، فإنّ أربعة رجال مقنّعين كانوا داخل السيارة.

وقد كُلّفت الشرطة القضائية إجراء تحقيق.