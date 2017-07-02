هل رفضت اعتماد سفير شيعي للبنان؟

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LBCI News Lebanon

آخر فصول التقاسم الطائفي للتشكيلات الدبلوماسية، هو "الابتزاز" المُمارس في ما خصّ بعثة لبنان إلى دولة الإمارات، عبر تسويق خبر عن "تلقي رسائل غير مُباشرة من أبو ظبي، تفيد بأنها لن تقبل اعتماد سفير لبناني في حال كان شيعياً".

الأخبار": "لم نتبلّغ رسمياً من الإمارات هذا الموقف. ولكن هذا ما ينقله سفراء عن الدبلوماسية الإماراتية". وأضافت المصادر "انطلاقاً من هنا، ومنعاً لأي خلل في العلاقة بين البلدين، طرحنا في البداية المداورة الطائفية في السفارات، وتعيين مسيحي في أبو ظبي، إلى جانب رغبتنا في تعزيز الحضور المسيحي في الخليج". وقالت مصادر الخارجية اللبنانية لـ"": "لم نتبلّغ رسمياً من الإمارات هذا الموقف. ولكن هذا ما ينقله سفراء عن الدبلوماسية الإماراتية". وأضافت المصادر "انطلاقاً من هنا، ومنعاً لأي خلل في العلاقة بين البلدين، طرحنا في البداية المداورة الطائفية في السفارات، وتعيين مسيحي في أبو ظبي، إلى جانب رغبتنا في تعزيز الحضور المسيحي في الخليج".

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ومن جهتها، نفت مصادر مُطلعة على الملف الدبلوماسي بشدّة "وجود فيتو إماراتي من هذا النوع"، مذكرة بأن الشائعة نفسها جرى ترويجها زمن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتتكرر اليوم لرغبة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في ضمّ أبو ظبي، كلّ إلى حصته.