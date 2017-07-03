موجة الحر تجتاج اليونان وتركيا... الحرارة تخطت الـ45 درجة

موجة حر تجتاح لبنان...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تركيا,اليونان,موجة حر تجتاح لبنان...

LBCI News Lebanon

اجتاحت موجة حر، كلا من اليونان وتركيا، الأحد، حيث سجلت الحرارة 43 درجة مئوية في أثينا التي تعاني من التلوث، فيما بلغت الحرارة 45,5 درجة مئوية في أنطاليا بجنوب تركيا، تزامنا مع اشتعال حرائق في محافظة إزمير.

ووصلت درجات الحرارة، الأحد، 43 درجة مئوية في مناطق مختلفة من اليونان، لاسيما في أثينا مع ارتفاع نسبة تلوث الجو، وفق ما أعلنت وزارة البيئة اليونانية.

الإعلان

وشهدت تركيا بدورها أول موجة حر هذه السنة، ومن المتوقع أن تزداد حدتها هذا الأسبوع مع توقع تساقط أمطار شديدة الغزارة ابتداء من الثلاثاء.

وبلغت الحرارة في اسطنبول 39,2 درجة مئوية، وهو رقم قياسي لهذه الفترة من السنة، بحسب صحيفة حرييت.