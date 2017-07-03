سلسلة من التحركات الاميركية أثارت غضب بكين

العلاقات بين بكين وواشنطن تأثرت بـ"عوامل سلبية"...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترامب,الصين,العلاقات بين بكين وواشنطن تأثرت بـ"عوامل سلبية"...

LBCI News Lebanon

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الاميركي دونالد ترامب الاثنين ان العلاقات الثنائية بين البلدين "تأثرت بعوامل سلبية" بعد سلسلة من التحركات الاميركية التي أثارت غضب بكين، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام الرسمية.

الإعلان

رئيس الصين: روسيا تتفق معنا في رفض نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية

وأوردت قناة "سي سي تي في" ان شي حث ترامب في مكالمة هاتفية بعد أيام على موافقة هذا الاخير على صفقة لبيع أسلحة الى تايوان على احترام مبدأ "الصين الواحدة" عند التعامل مع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الصيني قبل زيارة إلى روسيا اليوم أن نشر نظام دفاع صاروخي أميركي في كوريا الجنوبية يمثل تهديدا خطيرا لمصالح كل من بكين وموسكو.وتقول بكين إن الرادار القوي لثاد يمكنه اختراق أراضيها مما يقوض أمنها ويخل بالتوازن الإقليمي ولا يفعل شيئا لوقف مساعي كوريا الشمالية لتطوير أسلحتها الصاروخية والنووية.