أمن وقضاء
03 تموز 2017
03/07/2017 01:51:02
الصليب الأحمر يصدر تقريره الأولي عن حريق قب الياس
حريق كبير في مخيمات النازحين السوريين في قب الياس
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LBCI News Lebanon
اندلع حريق كبير في مخيمات النازحين السوريين في قب الياس أمس، مما أدى الى سقوط عدد من الضحايا.
الى ذلك، اصدرت غرفة عمليات البقاع في الصليب الاحمر تقريرها الاولي عن الحريق.
*** لمعرفة تفاصيل التقرير،
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