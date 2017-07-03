أمن وقضاء
03 تموز 2017
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الصليب الأحمر يصدر تقريره الأولي عن حريق قب الياس

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الصليب الأحمر يصدر تقريره الأولي عن حريق قب الياس
اندلع حريق كبير في مخيمات النازحين السوريين في قب الياس أمس، مما أدى الى سقوط عدد من الضحايا.
 
الى ذلك، اصدرت غرفة عمليات البقاع في الصليب الاحمر تقريرها الاولي عن الحريق.
 
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