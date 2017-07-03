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03 تموز 2017
03/07/2017 03:12:41
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد عمشيت باتجاه جبيل بسبب اشغال في المحلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد عمشيت باتجاه جبيل بسبب اشغال في المحلة
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LBCI News Lebanon
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