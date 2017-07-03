اتحاد نقابات العمال والمستخدمين: لاقرار السلسلة ورفع الحد الأدنى إلى مليون و200 ألف ليرة

طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بـ "الاسراع في دفع الرواتب للموظفين في المستشفيات الحكومية وللمتعاقدين".

وعن قانون الاسود للايجارات، أكد الاتحاد رفضه هذا القانون وطالب بـ"إعادة طرح هذه المسألة في المجلس النيابي من أجل إلغاء هذا القانون الأسود وإقرار قانون عادل ينصف صغار الملاكين والمستأجرين القدامى. كما طالب في إعادة النظر في مسألة الإيجارات وحق السكن بخاصة إن تحرير عقود الإيجار يسبب أزمة اجتماعية".

وأعلن الاتحاد دعمه "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في عقد المؤتمر الوطني للمستأجرين والذي سيعقد يوم الأربعاء في 5 تموز 2017 في قصر الانيسكو".