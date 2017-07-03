تحطم مروحية انقاذ ومصرع ركابها الثمانية في أندونيسيا

قتل ثمانية أشخاص كانوا على متن مروحية لوكالة البحث والانقاذ الأندونيسية لدى تحطم الطائرة أثناء توجهها الى موقع بركان ناشط في جزيرة جاوا، كما أعلن مسؤول في المنطقة الاثنين.

واصطدمت المروحية التي كانت تنقل أربعة من عناصر الانقاذ وأربعة من عناصر البحرية الاندونيسية، بسفح جبل في تيمانغونغ بوسط جاوا الاحد. وسحبت الجثث الثماني من موقع الحادث وتم التعرف اليها، كما قال لوكالة فرانس برس قال مدير الوكالة محمد سيوجي.

الإعلان

وكانت المروحية تقوم بمهمة في هذه المنطقة، في أعقاب ثوران بركاني بعد ظهر الأحد في هضبة دينغ. وأصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة من جراء قذف الحمم والدخان والوحول التي ناهز ارتفاعها 50 مترا، والآتية من إحدى فوهات البركان الخمس، كما قال المصدر نفسه.

هذا، وتتكرر حوادث الطيران في أندونيسيا بجنوب شرق آسيا.